ملحن أغنية عمرو دياب يكشف المفاجأة.. لمن الإهداء؟

كشف الملحن المصري #عمرو_مصطفى عن مفاجأتين تخصان أغنية "أجمل عيون" التي غناها المطرب #عمرو_دياب في ألبومه الجديد #معدي_الناس الذي صدر أمس وأشعل مواقع التواصل في #مصر.

وقال مصطفى في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك إن أغنية أجمل عيون التي اعتقد المصريون أن دياب غناها قاصدا بها الفنانة دينا #الشربيني باعتبارها من مواليد برج الحوت وتواردت أنباء كثيرة عن وجود علاقة ارتباط بينهما كانت مهداة منه- أي الملحن- لزوجته وليست مهداة من المطرب الشهير لدينا الشربيني.

وكتب يقول: "زوجتي العزيزة برج #الحوت وعشرة عمري وشريكة نجاحي، أظن الرسالة وصلت. مفيش أغنية في العالم بتوصل غير لما تكون صادقة، الكلمات صدرت من الشاعر #تركي_آل_الشيخ صادقة، ووصلتني ولحنتها بصدق ووصلت لعمرو دياب فغناها بصدق، فنجحت بصدق.. هي دي الحكاية".

المفاجأة الثانية هو ما ذكره الملحن المصري من أن مؤلف كلمات الأغنية هو الشاعر السعودي "تركي آل شيخ" والذي كتب أغنيتين في ألبوم عمرو دياب الجديد هما "أحلي حاجة وأجمل عيون"، وأثارت الأغنية الأولى إعجاب المصريين بتكاملها من كلمات رائعة وألحان وموسيقى جميلة وأداء راقٍ وبإحساس عال من عمرو دياب فيما أثارت الأغنية الثانية الجدل لكونها عن برج الحوت واعتقد المصريون أن الهضبة وهو اسم الشهرة لديهم لعمرو دياب غناها تغزلا في الفنانة دينا الشربيني.

وتقول كلمات الأغنية

يالى انتي صوتك عذب ......وملائكي

همسات صوتك ضحتك تروي ...عطش روحي

نظرة عيونك ملهمه وانتي...... دوا جروحي

والله لحبك موت ..........وأحب برج الحوت

وأعشق تفاصيلك ....ضحك وبكي وسكوت

لأنك الدنيا ......والى يفوت يفوووووت