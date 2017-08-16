بالفيديو.. تشييع الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا

شاركت جموع غفيرة في تشييع الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة الكويتية.

ووصلت #الطائرة_الأميرية التي تحمل ‏جثمان الفنان الراحل صباح اليوم إلى مطار الكويت قادمة من مطار هيثرو في #لندن.

ومن المقرر أن يقام #العزاء ابتداءً من الخميس ولمدة 3 أيام.

وكان أمير #الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد وجّه بتوفير طائرة أميرية لنقل جثمان الفنان الراحل من لندن إلى الكويت.

وقد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الجمعة عن #وفاة_الفنان_عبدالحسين_عبدالرضا، إثر تعرضه لوعكة صحية، تسببت بدخوله العناية المركزة في لندن.

ويعتبر عبدالحسين عبدالرضا المولود في 15 تموز/يوليو 1939 من جيل الرواد في الفن الكويتي، حيث وقف على المسرح للمرة الأولى في مسرحية "صقر قريش" عام 1961. ومن أشهر أعماله في الدراما "درب الزلق" و"الأقدار" و"قاصد خير". كما قدم 33 مسرحية، منها "باي باي لندن" و"سيف العرب".

يشار إلى أنه مؤسس قناة "فنون" عام 2006، وكان آخر ظهور له في مسلسل "سيلفي 3" عام 2017.