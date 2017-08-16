محمد رمضان يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي.. هذا ما قاله

دون أية مقدمات، قرر #الفنان_المصري #محمد_رمضان أن يبعث بـ #رسالة إلى #الرئيس_المصري #عبد_الفتاح_السيسي ، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

رمضان الذي تستعد دور العرض لاستقبال فيلمه الجديد "الكنز" في عيد الأضحى، قال في رسالته للرئيس المصري "السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وراعي الشعب والجيش.. تحية طيبة وبعد.. كل زملائي النجوم ورجال أعمال مصر تشرفوا بدعوة رسمية من الرئاسة في كل المناسبات القومية ومقابلة سيادتك إلا أنا".

وأعلن الفنان الشاب عن اندهاشه من الأمر، وهو ما دفعه لاستكمال رسالته قائلا "وأنا بسأل نفسي بدافع الغيرة والحيرة (اشمعنا أنا؟)"، كما حاول أن يبحث عن إجابة للسؤال قائلا "هل لأني أصغرهم سنا ؟، أم لأني أكثرهم شعبية في الشارع المصري ؟".

ولم يكشف رمضان عن أسباب رسالته المفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أو المناسبة التي دفعته لكتابة هذه الكلمات في هذا التوقيت.