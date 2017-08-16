هذا ما قاله عادل إمام عن الراحل عبدالحسين عبدالرضا

أكد الفنان #عادل_إمام في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" أن النجم الراحل #عبدالحسين_عبدالرضا كان نموذجاً للفنان صاحب الإمكانيات الكبيرة والقدرة العالية على المزج بين التمثيل والغناء والتلحين. وقال: "رحم الله هذا الفنان الكبير، كانت تربطنا صداقة، وسبق أن التقينا في مناسبات مختلفة وتحدثنا طويلاً"، مضيفاً: "في الحقيقة إن رحيله آلمنا جميعاً، وخسر الفن العربي ممثلاً قديراً له مكانته، وأسأل الله له الرحمة وأن يصبر محبيه".

كما أكد أنه ترك إرثا فنياً، وعلى الجيل الحالي أن يقتفي أثره ويواصل رسالة المحبة والإخلاص التي بذلها طوال تاريخه الحافل.

وكان قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الجمعة الماضية عن #وفاة_الفنان_عبدالحسين_عبدالرضا، إثر تعرضه لوعكة صحية، تسببت بدخوله العناية المركزة في #لندن.

وكانت #طائرة_أميرية تحمل ‏جثمان الفنان الكويتي الراحل وصلت، الأربعاء، إلى مطار الكويت قادمة من مطار هيثرو في #لندن. وبحسب مكالمة هاتفية مع ابن الراحل بشار، فإن نقل الجثمان تأخر بسبب بعض الإجراءات الرسمية التي كان من الضروري القيام بها في لندن.

يذكر أن الفنان الكويتي كان أكد في تصريحات سابقة له عند سؤاله عن أقرب الفنانين إليه، أن "الزعيم عادل إمام" هو الأقرب والأحب إليه.