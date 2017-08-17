طابع بريدي بالكويت يحمل صورة عبدالحسين عبدالرضا

أعلنت وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية، الأربعاء، عزمها إصدار طابع بريدي يحمل صورة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا تخليداً لذكراه وإثرائه الحياة الفنية والثقافية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن وكيل الوزارة بالتكليف بثينة السبيعي رفعت مقترحاً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، حيث أبدى ترحيبه به، معتبراً أنه أقل تقدير لتتويج مسيرة الفنان الراحل وعطائه المميز.

وذكرت أن الطابع الذي سيتم إصداره يعد تكريماً من الدولة ممثلة بوزارة (الخدمات) للمسيرة الفنية للراحل التي تجاوزت نصف قرن وجعلته رمزا فنيا لدى الشعوب الخليجية والعربية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأضافت الوزارة أن الفنان الراحل اتسم بحسه الوطني من خلال ما قدمه للساحة والأعمال الفنية ذات الطابع الوطني والاجتماعي التي أثرت في تطوير المجتمع ثقافيا وسياسيا واجتماعيا.

وبينت أنها تنسق حالياً مع الجهات المعنية لإصدار الطابع وطرحه للجمهور عبر مكاتب البريد الموزعة على محافظات الكويت فور الانتهاء من تصميمه واعتماده.