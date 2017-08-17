هذه الممثلة.. الأعلى أجراً في العالم

أصبحت النجمة الأميركية الحائزة جائزة أوسكار، إيما ستون، الممثلة الأعلى أجراً في العالم، بعدما تخطت جنيفر لورنس في التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة "فوربز" الأربعاء.

إيما ستون البالغة 28 عاماً والحائزة جائزة أوسكار أفضل ممثلة هذا العام عن الفيلم الموسيقي "لا لا لاند"، نالت 26 مليون دولار من دون احتساب الضرائب خلال الأشهر الاثني عشر التي انتهت في نهاية حزيران/يونيو بحسب تصنيف المجلة المتخصصة في مجال الأعمال.

وقد نجحت نجمة المسلسل الكوميدي الشهير "فرندز" جنيفر انيستون البالغة 48 عاماً، أيضاً في تخطي جنيفر لورنس، إذ حلت ثانية مع 25,5 مليون دولار بفضل عقود إعلانية وترويجية كثيرة حول العالم.

واحتلت جنيفر لورنس المرتبة الثالثة مع 24 مليون دولار خلال الفترة عينها، غير أن هذا الرقم يبدو هزيلاً مقارنة مع أرباحها العام الماضي.

فقد هيمنت الممثلة البالغة من العمر 27 عاماً والحائزة جائزة أوسكار عن دورها في فيلم "سيلفر لاينينغز بلايبوك" (2012) على تصنيف العام 2016 للسنة الثانية على التوالي مع إيرادات قدرها 46 مليون دولار مدفوعة خصوصاً بأدائها في السلسلة الاستشرافية "هانغر غايمز".

وفي المرتبتين الرابعة والخامسة حلت ميليسا ماكارثي وميلا كونيس مع 18 مليون دولار، و15,5 مليونا على التوالي.

وتضم قائمة الممثلات العشر الأعلى أجراً في هوليوود أيضاً ايما واتسون وشارليز ثيرون وكايت بلانشيت وجوليا روبرتس وايمي ادامز.

وقد نالت النجمات العشر مجتمعات 172,5 مليون دولار، أي بتراجع نسبته 16% عن الـ205 ملايين دولار التي جنتها الممثلات العشر الأعلى أجرا في 2016 بحسب "فوربز".

ومن المتوقع صدور تصنيف الممثلين الأعلى أجرا في وقت لاحق هذا الأسبوع كما من شأنه أن يسلط الضوء على الفوارق الكبيرة في المداخيل بين الرجال والنساء في هوليوود.