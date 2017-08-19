شاهد صور جميلات السينما العالمية الأعلى أجرا لعام 2017

أطاحت الممثلة الأميركية #إيما_ستون بزميلتها #جنيفر_لورنس وتصدرت قائمة نجمات السينما العالمية الأعلى أجراً لعام 2017 بأجر بلغ 26 مليون دولار كأجر خالص بعد تحصيل الضرائب المستحقة، وإيرادات الأفلام وكواليس صناعة السينما في هوليوود وذلك بحسب مجلة "فوربس".

والقائمة كاملة :

إيما ستون 26 مليون دولار

جنيفر أنيستون 25.5 مليون دولار

جنيفر لورنس 24 مليون دولار

ميليسا مكارتني 18 مليون دولار

ميلا كونيس 15.5 مليون دولار

إيما واتسون 14 مليون دولار

تشارليز ثيرون 14 مليون دولار

كيت بلانشيت12 مليون دولار

جوليا روبرتس 12 مليون دولار

إيمي آدامز 11.5 مليون دولار