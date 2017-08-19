ما حقيقة القبض على عمرو يوسف وكندة علوش في مصر؟

انتشرت أنباء عن القبض على الفنان المصري عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش في كمين شرطة بسبب حيازة الكوكايين وحبوب مخدرة في مصر.

ونفت الفنانة كندة علوش تلك الشائعة مؤكدة أنها موجودة حالياً في قرية "الجونة" السياحية لقضاء إجازتها الصيفية، ولا صحة لما نشر على الإطلاق.

وأضافت أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مطلقي الشائعات، كما أنها تستعد لتصوير فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنفي تلك الشائعة المغرضة.

فيما أكد الفنان عمرو يوسف أنه موجود حالياً في منزله بمصر وأفزعته تلك الشائعة، مشيرا إلى أنه سيظهر "لايف" على مواقع التواصل الاجتماعي لتكذيب تلك الشائعة أيضاً.

يذكر أن بعض النشطاء تداولوا منذ قليل معلومات تؤكد القبض على الفنان عمرو يوسف، وأن قوات أمن مصرية ألقت القبض عليه هو وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، في كمين بكورنيش النيل بالعجوزة في محافظة القاهرة وبحوزتهما 15 قرص ترامادول مخدر وجرعتي هيروين.