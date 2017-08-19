هكذا رد عمرو دياب على جدل "برج الحوت"

توافد الآلاف مساء الجمعة على "جولف بورتو مارينا" بالساحل الشمالي، في أول حفل لعمرو دياب بعد أيام من طرح ألبومه الجديد "معدي الناس".

وأتى الجميع من أجل الاحتفال بالنجاح والصدى الذي يحققه الألبوم، ولم يعكره سوى بعض الملاحظات التي أعلنها الحضور على تنظيم الحفل الذي نفدت تذاكره قبل يوم من انطلاقه.

ويبدو أن "الهضبة" قرر أن يستغل حفله من أجل حسم الجدل الذي طال ألبومه الجديد، وبالتحديد أغنية "أجمل عيون" التي عرفت بين الجمهور باسم "برج الحوت"، حيث كان يتحدث عن تعاونه مع الشاعر تركي آل الشيخ الذي قدم له أغنيتين في الألبوم الجديد، إحداهما هي "أجمل عيون"، والتي اعتقد البعض أنها قدمت من أجل الفنانة دينا الشربيني، بينما تحدث ملحن الأغنية عمرو مصطفى عن كون زوجته (أي الملحن) تنتمي لبرج الحوت.

وأكد عمرو دياب في الحفل أنه تابع الجدل الذي صاحب الحفل، مبدياً إعجابه بالقصص التي سردها الجمهور، لكنها في النهاية غير صحيحة.

ولم يكتفِ دياب بهذا الأمر، بل قام بتغيير كلمات الأغنية لتناسب برج الميزان، وكذلك برج الدلو حتى لا يغضب الجمهور، كما اعترف بكونه لا يؤمن بالأبراج وما يتعلق بها من حديث عن الصفات التي تلازم كل برج.

وشهد الحفل تقديم عمرو دياب لأغنية "أجمل عيون" لما يقرب من 5 مرات بناء على طلب الجمهور، وقدم العديد من أغنياته الجديدة أكثر من مرة، إضافة إلى تواجد صناع الألبوم الذين صعدوا وشاركوه الغناء.