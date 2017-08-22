طبيب شرعي يكشف سبب وفاة الممثل جيري لويس

قال جون فودنبرج الطبيب الشرعي لمقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأميركية إن مرضاً قلبياً في مراحله النهائية كان وراء وفاة الممثل الكوميدي #جيري_لويس في منزله بـ #لاس_فيغاس يوم الأحد عن عمر ناهز 91 عاما.

وصرّح فودنبرج لرويترز عبر الهاتف أمس الاثنين إن سبب الوفاة حدده طبيب مختص برعاية المسنين وسلمه لمكتب الطبيب الشرعي ولا توجد حاجة لمزيد من الفحص.

كما أضاف فودنبرج أن لويس كان يتلقى رعاية متخصصة للمرضى المسنين داخل منزله قبل وفاته.

واستثمر لويس موهبته المميزة في مجال #الكوميديا في عدد كبير من الأفلام والمسرحيات على مدى تاريخه المهني.

وكون لويس ثنائيا كوميديا مع دين مارتن خلال الأربعينيات والخمسينيات.

ومن بين أبرز أفلام لويس (ذا ناتي بروفيسور) الذي طرح في عام 1963 و(بيل بوي) عام 1960 و(ذا كينج أوف كوميدي) 1982.