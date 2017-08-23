هؤلاء يتنافسون سينمائياً في عيد الأضحى

أيام قليلة وينطلق السباق في #السينما، والكل يرغب في تحقيق ما حققه أحمد السقا بفيلمه "هروب اضطراري" بعيد الفطر الماضي، حينما استطاع أن يكسر الرقم القياسي ويحقق إيرادات وصلت إلى 60 مليون جنيه.

ويبدو أن فرسان السباق قد استعدوا جيدا من أجل منافسة شرسة. بعضهم قرر استغلال الوقت وطرح فيلمه مبكرا، بعدما استقبلت دور العرض الأسبوع الجاري فيلمي "ليل داخلي" للفنانة بشرى، وفيلم "دعدوش" لهشام إسماعيل، وذلك قبل أن يكتمل عرض الأعمال في عيد الأضحى نهاية الأسبوع المقبل، مع #فيلم "الخلية" الذي يقوم ببطولته أحمد عز ومحمد ممدوح وسامر المصري.

ويعد فيلم "الخلية" التعاون الثاني على التوالي بين عز والمخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني، بعدما اشترك الثلاثي معا في فيلم "ولاد رزق".

ورغم سيطرة الأكشن على الفيلمين، إلا أن الفيلم الجديد يتطرق إلى ظاهرة مكافحة الإرهاب، وهو ما كان واضحا في الإعلان الخاص بالعمل.

الكنز

من جهته، يعود الفنان محمد رمضان إلى الساحة السينمائية، بعد احتلاله للمركز الثالث في سباق الإيرادات بعيد الفطر الماضي من خلال فيلمه "جواب اعتقال".

لكنه هذه المرة يشارك بفيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة والكاتب عبد الرحيم كمال، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته محمد سعد وهند صبري وروبي وأحمد رزق.

وأعلن صناع الفيلم عن عرض جزئه الأول في عيد الأضحى، على أن يتم تحديد موعد لاحق لعرض الجزء الثاني، الذي أوشك المخرج شريف عرفة على الانتهاء من تصويره.

ويبدو أن صناع الفيلم لم ينتظروا رد فعل الجمهور من أجل الإعلان عن إعداد جزء ثانٍ من الفيلم.

هيفاء وهبي ضيفة "خير وبركة"

أما نجوم "مسرح مصر" فيطلون من خلال السينما في فيلم "خير وبركة" الذي يتقاسم بطولته علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وكريم عفيفي، إلى جانب تواجد الفنان بيومي فؤاد.

وكان من المقرر أن تشارك هيفاء وهبي كضيفة شرف في أحداث هذا الفيلم، إلا أن أزمة نشبت بينها وبين المنتج محمد السبكي، ما أدى لاعتذارها عن الفيلم الذي كانت ستشارك في بطولته ويتولى هو إنتاجه.

ويأتي عرض الفيلم في ظل غياب مخرجه سامح عبد العزيز، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات قبل أيام.

عودة حمادة هلال

ومن جديد، يعود الفنان حمادة هلال إلى السينما بفيلم "شنطة حمزة" المقرر طرحه بعيد #الأضحى، ويشارك في بطولته يسرا اللوزي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وقد وافقت الرقابة على إجازته والتصريح بعرضه لجميع أفراد العائلة. وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق، ويعود به حمادة هلال بعد 3 سنوات من الغياب عن السينما.

وأخيراً، يشارك الفنان سامح حسين في سباق عيد الأضحى بفيلمه الجديد "بث مباشر" الذي يدور في إطار كوميدي، ويشاركه بطولته سامية الطرابلسي ومحسن منصور. وتدور أحداث الفيلم بشكل "البث المباشر" عبر السوشيال ميديا.