عرض سمعي بصري يضيء ليل بيروت

أُضيء ليل مدينة #بيروت، مساء الخميس، بعرض سمعي بصري جسّد قصة حلم وطن استخدمت فيه المؤثرات الموسيقية والمائية والناريّة والضوئية، إضافة إلى #عروض_ثلاثية_الأبعاد عبر تقنية 3D Mapping Projection. كما تضمّن العرض لوحات راقصة ومشاركة لكورس من الأطفال مؤلّف من أبناء شهداء الجيش اللبناني.

وقد شكّل هذا العرض إشارة #انطلاق_لمهرجان #عم_نحلمك_لبنان #WeDreamLebanon بنسخته الأولى الذي يقام على امتداد واجهة بيروت البحرية. هذا المهرجان من تنظيم شركة Beasts، ومن المنتظر أن تحتضن الواجهة البحرية للعاصمة بيروت على مدى 11 يوماً عروضاً ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية حصرية من الفورمولا 1، إلى سوق الأكل، وقرية الأطفال، وعروض الفريق العالمي للدراجات الناريّة Masters of Dirt.

وكان قد سبق العرض تقديم دروع تقديرية لمنفذي هذا العمل، وهم: الملحن زياد بطرس، الشاعر نزار فرنسيس، الموزّع الموسيقي ناصر الأسعد، المدير الإبداعي للعرض سامي صعب، مصمم الـ3D Mapping أمين سماقية، الملحن بيتر عطا، والمخرج وسام سميرة. "العربية.نت" حضرت العرض وعادت بالصور المرفقة عن أجوائه.