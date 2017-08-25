ما حقيقة نقل الفنانة شادية إلى العناية المركزة؟

بعد أن ضجت مواقع التواصل في مصر على مدى يومين بخبر تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة #شادية ، لا سيما بعد نشر أقوال نسبت لمدبرة منزلها السابقة التي قالت إنها غير واعية ومدركة لما يجري حولها، حتى إنها لم تتعرف إليها ولم تتذكرها على الرغم من أنها خدمت في منزلها لمدة 40 عاماً، نفت ابنة شقيقها كل ما أشيع جملة وتفصيلاً.

وأكدت ناهد شكري أن خبر نقلها للعناية المركزة غير صحيح على الإطلاق. وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج محلي مساء الأربعاء :"شادية زي الفل.. بتاكل فشار وبتتفرج على التلفزيون".

كما أشارت إلى أن خبر تدهور الحالة الصحية للفنانة شادية أغضب العائلة لكونها تمثل الرمز والفرحة والقدوة، لافتة إلى أنها تعشق مصر بشكل جنوني، وتتابع الأحداث بدأب شديد، منوهة أن كلمة السر لديها، أغنيتها الشهيرة "يا حبيبتي يا مصر".

إلى ذلك، أكد نقيب الممثلين في #مصر أشرف زكي الخميس أنه اتصل بالفنانة القديرة ليطمئن عليها، كاشفاً أنها بخير وتمارس حياتها بشكلٍ طبيعي خلال الفترة الحالية.

يُذكر أن شادية تعيش منذ نحو 20 سنة بعيداً عن الأضواء بعد ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن.