وفاة والدة ليلى علوي بعد صراع مع المرض

صدمة كبيرة تلقتها الفنانة #ليلى_علوي اليوم الجمعة، بعد رحيل أهم شخص في حياتها، حيث غيب الموت والدتها السيدة نيفين علوي الشهيرة باسم #ستيلا بعد تدهور حالتها الصحية.

وذلك بعدما دخلت الإذاعية نيفين علوي إلى المستشفى قبل ما يقرب من شهرين بسبب ضعف في عضلة القلب، تسبب في تدهور بعض وظائف الجسم، قبل أن ترحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وأقيمت صلاة الجنازة مساء الجمعة بمسجد أبي بكر الصديق بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، قبل أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة.

ارتباط كبير جمع الفنانة ليلى علوي بوالدتها السيدة "ستيلا" الأم اليونانية، التي صارت الأب والأم لأبنائها بعد انفصالها عن زوجها في وقت مبكر، وذلك حينما كان عمر ليلى علوي 10 سنوات.

وكانت السيدة نيفين علوي تحرص على اصطحاب ليلى معها أثناء عملها بالإذاعة، حيث كانت بدايتها في عام 1964 حينما تم اختبارها وتفوقت على الجميع.

وفي الفترة الأخيرة اضطرت ليلى علوي إلى الاعتذار عن عدد من التكريمات، بسبب تواجدها بجوار والدتها بالمستشفى.

