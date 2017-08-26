أقدم دار سينما في غزة تنفض غبار 3 عقود

تستعد " #سينما_السامر"، أقدم دار عرض في #غزة، لنفض غبار 3 عقود واستقبال روادها مجددا، السبت، مع فيلم فلسطيني عن قضية #الأسرى، في محاولة لإحياء السينما في القطاع المحاصر.

وعنوان هذا الفيلم " #عشر_سنين"، وهو من إنتاج شركة "كونتينيو برودكشن فيلمز"، وصوّرت أحداثه في أماكن عدة من القطاع، وتولى إخراجه علاء العلول.

وقالت غادة سلمي المنسقة الإعلامية لشركة الإنتاج، إن "الفكرة هي محاولة لإعادة وجود السينما إلى غزة، واخترنا سينما السامر لتقديم العرض الأول، وهي أول سينما افتتحت في القطاع".

وانطلقت هذه السينما في العام 1944، وأغلقت أبوابها نهائيا مع انطلاق الانتفاضة الأولى في العام 1987.

ويعالج الفيلم قضية الأسرى بأسلوب مختلف وبقالب إنساني مستقل ومحايد بصرف النظر عن الانتماء، وفقا لغادة سلمي، ومدّته ساعتان نصف الساعة.

وتوقعت أن يثير هذا الحدث ضجّة تدفع الكثيرين للإقبال على مشاهدة الفيلم بعد عقود على غياب دور العرض عن القطاع المحاصر منذ أكثر من 10 سنوات.

وتذاكر الفيلم متوافرة في القطاع بثمن 20 شيكل (5.5 دولار تقريبا) للعروض المقبلة، أما العرض الأول فقد دعي إليه 350 شخصا.