زوج بيونسي يوضح لماذا أطلقا على ابنتهما اسم "رومي"؟

شرح مغني الراب الأميركي #جاي_زي، السبب وراء الإلهام الغريب الذي قاده لاختيار اسم "رومي"، لأحد طفليه التوأم من مغنية البوب الأميركية #بيونسي.

وقد أطلق جاي زي (47 سنة) وزوجته (35 سنة) على ابنته اسم "رومي" واسم "سير" على شقيقها التوأم، وهي أسماء أكثر إثارة من اسم طفلتهما السابقة، بلو إيفي (5 سنوات).

وقد قدم جاي زي السبب لهذا الاسم الذي اختاره لابنه، قائلاً إن الاسم يعود للشاعر الإسلامي والعالم الصوفي المعروف، #جلال_الدين_الرومي، الذي ولد منذ أكثر من 800 سنة والذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي، وأنه شخصية مفضلة له وبيونسي.

وقد أجاب جاي زي، وهو والد ثلاثة أطفال الآن، أن "الرومي هو الشاعر المفضل لدينا، لذلك كان اختيار هذا الاسم لابنتنا". أما بالنسبة لاسم سير فهو يعطي دلالة الرجل "وقد جاء بهذا الشكل دون تفكير كثير" بتصريح جاي زي.

وقد أنجبت بيونسي طفليها قبل شهرين، وظلت تعرض صورهما على الإنترنت طوال الفترة السابقة.

واشتهر الرومي بكتاباته وأشعاره التي تحكي عن الحب والفرح والتسامح، وهي من أكثر الأشعار مبيعاً بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وقد تزوج جاي زي وبيونسي في عام 2008 ولديهما طفلة أخرى تبلغ من العمر 5 سنوات هي بيلو إيفي.