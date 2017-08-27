فيلم رسوم متحركة يجمع شخصيات الـ"Emojis" بصوت أحمد حلمي

بعدة لهجات عامية وعربية، طرح في الأسواق العربية فيلم الإنيميشن العالمي الـ"إيموجيز Emojis"، والذي قام الفنان المصري #أحمد_حلمي بالدبلجة الصوتية لشخصية بطل الفيلم "زين".

في هذا الفيلم تتحول علامات الانفعالات على الموبايل الـ"إيموجيز" إلى شخصيات حقيقية في عالم افتراضي.

فقد خرجت الـ"إيموزجيز" من كونها علامات الانفعالات على #الهواتف المحمولة وأصبحت شخصيات تتفاعل مع بعضها في فيلم للرسوم المتحركة.

الفنان أحمد حلمي قام بالأداء الصوتي للنسخة العربية للفيلم الذي طرح مؤخراً في الأسواق في #مصر والعالم. يشارك حلمي مجموعة من الفنانين الشباب المصريين والعرب.

قصة الفيلم تحلق بخيال الطفل حول ما يمكن أن يحدث داخل عالم الهاتف المحمول، إذا ما أصبحت هذه الـ"إيموجيز"، أو علامات الانفعالات شخصيات حقيقية، يتعامل كل منها من منطلق ما ترمز إليه العلامة.

وعلى عكس ما هو سائد في أفلام #الرسوم_المتحركة، فالفيلم لا يتحدث باللغة العربية الفصحى، إنما بمزيج من اللهجات العامية العربية المختلفة، ما يجعل أطفال الوطن العربي يشعرون جميعا بألفة للفيلم وقصته، خاصة أنهم مولعون باستخدام الـ"إيموجيز" على هواتفهم.

فيلم الـ"إيموجيز" تمت دبلجته بلغات مختلفة، وحقق إيرادات ضخمة في الأسبوع الأول من عرضه عالمياً، وضعته في المرتبة الثالثة على العالم.