قصة دويتو لشرين مع راغب تفاجأت بإلغائه وهي على المسرح!

استطاع مهرجان #عم_نحلمك_لبنان #WeDreamLebanon الذي تُقام فعالياته في الواجهة البحريّة لمدينة #بيروت أن يجمع بين السوبر ستار راغب علامة ونجمة مصر الأولى شيرين عبد الوهاب في حفل واحد، امتدّ حتى ما بعد منتصف الليل. ولكن هذا الثنائي لم يحقّق حلم الجمهور بغناء #دويتو بعد أن وعدا الحضور بتقديمه.

وكانت #شيرين افتتحت الحفل بإطلالتها الأنيقة وخفّة ظلّها المحبّبة على وقع أغنية "مش عايزة غيرك"، ثم قدّمت مجموعة من أغنياتها الجديدة، لتلبّي بعد ذلك طلبات الجمهور بالاستماع إلى أغنياتها القديمة. وقد خصت لبنان بتقديمها أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز وحيّت مصر من خلال تقديمها أغنية "ما شربتش من نيلها".

وخلال تقديمها وصلتها أبلغها مدير المسرح بإلغاء الدويتو الذي كان سيجمعها براغب، فبدت متفاجئة وتوجّهت إلى الجمهور قائلة: "عاوزة أفتن عشان أنا فتّانة.. إلتغى الدويو مع راغب". وكانت شيرين قد ألغت مؤتمرها الصحفي الذي كان سيقام قبل الحفل واعتذرت من الصحافة خلال تواجدها على المسرح مبرّرة ذلك بأنه ليس لديها أي جديد للتحدث عنه، واعدةً بمؤتمر قريب عند إطلاقها ألبومها الجديد.

أما صعود #راغب على المسرح فلاقاه استقبال حار من الحضور، ومنذ بداية وصلته عرف السوبر ستار كيف يشعل حماس الجمهور، وقد طلب أكثر من مرة أن يتمّ تسليط الإضاءة على الناس ليشاهد تفاعلهم معه ثمّ ترك المسرح ونزل إلى الجمهور ليشاركهم الغناء والرقص على إيقاع أجمل أغنياته الجديدة من ألبوم "حبيب ضحكاتي" والقديمة كـ"بنت السلطان" و"لوشباكك" و"طب ليه".

أثناء وجوده على المسرح توجّه راغب بتحيّة إلى النجمة شيرين وشرح أن السبب الأساسي لعدم تقديم الدويتو معها هو عدم القيام بالبروفات اللازمة، ثمّ دعا شيرين لأن تعود إلى المسرح وتقدّم أغنية "آه يا ليل" فيما سيشاركها هو الغناء بتقديم أغنيته "مغرم يا ليل" ولكن شيرين لم تلبّي نداءه.

وقد تلى الحفل مؤتمر صحافي التقى خلاله راغب بالحضور من أهل الإعلام مجيباً على جميع الأسئلة التي طُرحت عليه وكانت بمعظمها حول أسباب عدم غناء الدويتو مع شيرين.

وقد أثنى الحضور على نجاح هذا الحفل، فيما توّجت الأمسية بتكريم إدارة مهرجان "عم نحلمك لبنان" الذي تنظّمه جمعيّة Beasts لكل من السوبر ستار راغب علامة والنجمة شيرين عبد الوهاب بمنحهما دروعاً تكريمية للمناسبة.