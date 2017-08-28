إسبانيا ضيف شرف مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلن #مهرجان_الإسكندرية _السينمائي لدول البحر المتوسط اختيار إسبانيا ضيف شرف دورته الثالثة والثلاثين التي تقام في أكتوبر تشرين الأول.

ويعرض المهرجان بهذه المناسبة مجموعة من أحدث الأفلام الإسبانية التي أنتجت عامي 2016 و2017، إضافة إلى مشاركة وفد سينمائي إسباني في أنشطة المهرجان.

وقال رئيس المهرجان الأمير أباظة إن المهرجان سيكرم الممثلة الإسبانية عايدة فولك الفائزة بجائزة (توريا) الإسبانية كأفضل ممثلة عام 2013 وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان ملقة السينمائي في 2009 كما رُشحت لعدة جوائز أوروبية أخرى.

وأضاف أن تكريم فولك (30 عاما) سيكون في حفل الختام يوم 12 أكتوبر تشرين الأول، إذ سيتعذر لحاقها بحفل الافتتاح.

وتقام الدورة الثالثة والثلاثون للمهرجان في الفترة من السابع إلى الثاني عشر من أكتوبر تشرين الأول تحت شعار (السينما والهجرة غير الشرعية). وتستضيف مكتبة الإسكندرية حفلي الافتتاح والختام.

ويكرم المهرجان من مصر الممثلة صفية العمري والمخرج خالد يوسف ومدير التصوير عصام فريد والناقدة نعمة الله حسين.

كما يقيم المهرجان تكريما خاصة للكاتب والسيناريست محفوظ عبد الرحمن الذي توفي في 19 أغسطس آب الجاري ويعرض بعضا من أفلامه.

يشمل المهرجان مسابقة للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة وأخرى للأفلام الروائية والوثائقية القصيرة، إضافة إلى برامج موازية أخرى.

وكان المهرجان أعلن في وقت سابق إهداء دورته القادمة للممثل المصري حسين فهمي، تكريما له على مشواره الطويل في السينما المصرية.