شاهد.. هكذا احتفلت جنات بزواجها

احتفلت المطربة المغربية #جنات بزواجها من المحامي المصري محمد عثمان مساء الأحد، حيث أقيم حفل الزفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأطلت جنات في حفل زفافها بفستان ظهر تصميمه بشكل يميل إلى البساطة، كما حرصت على الترحيب بضيوفها، ووجهت لهم الشكر، مؤكدة أنها وزوجها فخوران بصداقة الحضور.

كما قدمت جنات مفاجأة لزوجها، بعدما أعلنت عن أغنية ستغنيها له من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، والتي كانت بعنوان "يا حمادة"، وقالت جنات في مقطع من مقاطعها "مين يستجري يقف قدامي.. ده أنا فرحي الليلة على محامي"، وذلك في إشارة إلى مهنة زوجها.

عدد كبير من النجوم المصريين والمغاربة حرصوا على حضور حفل الزفاف، حيث تواجدت سميرة سعيد التي نشرت صورة لها بالفستان الذهبي الخاص بهذه المناسبة، كما تواجد عمرو مصطفى وعصام كاريكا والإعلامي ممدوح موسى وحازم إمام في الحفل الذي قام بإحيائه الفنان محمد حماقي.