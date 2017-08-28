وقفة تضامنية لنجوم "ستارز أون بورد" مع ضحايا برشلونة

أبحرت رحلة "ستارز أون بورد" من #برشلونة وعلى متنها أبرز نجوم وفناني العالم العربي، من بينهم ناصيف زيتون، نوال الزغبي وفارس كرم، والممثلتان جيني إسبر وسوزان نجم الدين وغيرهم.

وبدأ النجوم بالتوافد خلال اليومين الماضيين للمشاركة في الرحلة التي يشارك فيها أيضاً عشاق النجوم، للسفر مع فنانيهم المفضلين.

وقد شهدت شوارع #برشلونة لحظات مؤثرة بعد أن اختار النجوم زيارة جادة "لا رامبلا" المكان الذي وقع فيه مؤخراً الاعتداء الإرهابي في #إسبانيا والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، فسجّل النجوم بذلك وقفة تضامنية هدفها دعم مكافحة الإرهاب أينما كان.

كذلك ستشمل الرحلة عدة بلدان ومدن في العالم، منها مارسيليا الفرنسية وبالما دي في مايوركا، وتختتم في 31 آب/أغسطس.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة "ستارز أون بورد"، يوسف حرب، كان أعلن عن استمرار المزاد الخيري السنوي الذي بات أحد أكبر أهداف هذا المشروع السياحي، مشيراً إلى أن جمعية "سند" الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، "وجمعية "سرنا" التي تهتم بمساعدة المحتاجين حول العالم، هما المستفيدتان من مزاد هذا العام.