صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

فجرت صحيفة "البوابة" المصرية مفاجأة كبيرة، حيث نشرت صباح الخميس حواراً لها مع الكاتب والروائي الراحل #محفوظ_عبدالرحمن الذي توفي منذ أيام قليلة، أكد فيه أن كوكب الشرق أم كلثوم تزوجت من أحد القضاة سراً، وأنجبت منه 3 أبناء، وأضاف عبدالرحمن في التسجيل لأم كلثوم ابنة مصابة بمرض عقلي.

وانتفضت بعدها الفضائيات المصرية عقب نشر الخبر بحثاً عن الحقيقة، واستطاعت فضائية النهار أن تتواصل مع الصحافي شادي أسعد، معد الحوار وناشره على صفحات جريدة "البوابة"، ورد الصحافي على الأسئلة مؤكداً صحة ما ورد في حواره، وتحدى من يكذبه بالتسجيل الصوتي الذي يمتلكه.

وتواصلت القناة أيضاً مع السيدة بثينة محمد، حفيدة كوكب الشرق، والتي نفت ما تردد عن زواج #أم_كلثوم وإنجابها 3 أولاد.

إلا أن الأهم من ذلك، أن الفنانة سميرة عبدالعزيز زوجة الكاتب الراحل قد نفت كل ما كتب على لسان زوجها الراحل، وأكدت أنها ستقاضي الصحافي والصحيفة، وستطلب خبير أصوات للتأكد من صحة التسجيل.

فيما رد الصحافي على الفنانة وحفيدة أم كلثوم بقوله إنه يقدر الفن والفنانين لذا قام بتأجيل الحوار، وذلك تلبية لرغبة الراحل محفوظ عبدالرحمن في نشر التسجيل بعد وفاته.

وكانت صحيفة "البوابة" قد نشرت تحقيقاً مفاده أن الكاتب محفوظ عبدالرحمن قال في حوار له مع أحد محرريها مشترطاً نشر الخبر بعد وفاته، أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم تزوجت من قاضٍ يدعى "وجدان" وأنجبت منه 3 أبناء، إحداهم تدعى "سعدية" ومصابة بمرض البلادة.

وذكرت الصحيفة أن الحوار مسجل بصوت الكاتب الراحل وستنشره الجمعة، وأكدت أن الكاتب قال خلال الحوار إن الدافع الأول لتقديمه مسلسل" أم كلثوم" هو حبه وإعجابه الشديد بكوكب الشرق منذ صباه.

وأضاف الكاتب الراحل قائلاً وفق ما ذكرت الصحيفة، "إن هذا الحب كان دافعاً للتفكير فقط في تقديم عمل درامي يتناول جوانب حياتها، لكن دون الإقدام على كتابة أي كلمة تخص هذا المشروع الفني، أما الدافع الثاني والرئيسي لتقديمي المسلسل هو علمي أن أم كلثوم قد تزوجت من مستشار يدعى "وجدان"، ولا أذكر اسمه الثاني، وأنجبت منه 3 أبناء، أحدهم فتاة تدعى "سعدية"، وقد علمت بذلك عن طريق الصدفة أثناء إقامتي بإحدى الدول العربية، في فترة مرض السيدة أم كلثوم بالكلى وقبل رحيلها بأيام قليلة.

كما أوضح الكاتب الراحل، وفق ما نشرت الصحيفة، أنه عمل على عدم التعرض لحياة أم كلثوم الشخصية، خاصة بعدم معرفته بزواجها وإنجابها وإخفائها ذلك عن الجمهور والرأي العام، وذلك كي لا يتعرض لمشاكل في حالة إفصاحه عن هذا السر، وحتى لا يضطر إلى الكذب والتضليل حول حياتها الشخصية، ومع ذلك أشار في المسلسل إلى زواجها مع الاحتفاظ بسر إنجابها ثلاثة من الأبناء.

وأردف الكاتب الراحل قائلاً: عقب لقائي مع صديقي ممدوح الليثي بعد عودتي إلى #القاهرة، طلب مني تقديم عمل تلفزيوني عن أم كلثوم تدور أحداثه في 20 حلقة، فقمت بكتابة المسلسل، وتم تقديمه في 38 حلقة وليس 20 كما طلب الليثي، وذلك لثراء شخصية أم كلثوم وتشعب علاقاتها ومواقفها التي تتطلب حلقات كثيرة.

وسائل الإعلام تبحث عن الحقيقة

من جهة أخرى، دخلت فضائية" القاهرة والناس" على خط البحث عن الحقيقة، وأجرت مداخلة مع أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لـصحيفة "البوابة" تحدث فيها عن تفاصيل القصة، وأوضح "الخطيب" أن انفراد "صحيفته ليس اجتهاداً من المحرر الذي قام بالحوار، أو اجتهاداً من الجريدة، وإنما حوار صحافي جرى مع الكاتب الكبير الراحل قبل وفاته بـ 4 شهور.

وأضاف الخطيب أن الكاتب اشترط عدم نشر الحوار إلا بعد وفاته.

وتابع الخطيب قائلاً، إن حوار "البوابة" مع الكاتب الراحل حول زواج أم كلثوم السري استغرق 4 ساعات كاملة، وتحدث عبد الرحمن خلال الحوار عن حياة أم كلثوم السرية، وزواجها من مستشار بالقضاء، وإنجاب 3 أطفال، وعن أشياء سرية أكبر من واقعة الزواج، لافتاً إلى أن "الصحيفة" أرجأت نشر التسجيل لحين حصر التفاعلات الكبيرة على القضية.

وتابع رئيس التحرير التنفيذي أن صحيفة "البوابة" تمتلك الوثائق والتسجيل الذي يؤكد زواج كوكب الشرق سراً، وأكد أن الجريدة ستقوم بنشر التسجيل الصوتي بالكامل ونشر كافة التفاصيل الواردة في التسجيل الجمعة.