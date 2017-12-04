شاهد.. سمير صبري يغني لمديحة يسري في عيد ميلادها

صداقة طويلة تجمع الفنان سمير صبري بزميلته #مديحة_يسري، دفعته إلى الاحتفال بعيد ميلادها الـ 99 بالمستشفى التي تتواجد بها منذ أشهر.

وتواجد سمير صبري إضافة إلى الفنان سامح الصريطي من أجل إحياء هذه #المناسبة الخاصة بالفنانة التي لقبت بـ "سمراء النيل"، ولديها تاريخ سينمائي حافل.

ولم يفوت سمير صبري هذه المناسبة، وقرر الاحتفال بزميلته على طريقته الخاصة، حيث غنى لها عدداً من الأغنيات، أبرزها "عيد ميلادك أحلى عيد" التي غناها محمد فوزي لها قبل سنوات.

وتحدث سمير صبري إلى مديحة يسري، مؤكداً أنها لقبت بـ #سمراء_النيل لجمالها، ومع ذلك قدمت دور والدة عبد الحليم حافظ وهي في عز شبابها، مشيرا إلى أن المشهد الذي يجمعها بالعندليب، وهي تؤكد له أنه ليس لقيط وأنه ابنها هو واحد من أهم مشاهدها.

كما عبر عن إعجابه بعدد من أفلامها، أبرزها فيلم "مؤامرة" مع يحيى شاهين، وكذلك فيلم "إني راحلة" و "وفاء"، وكذلك "أرض الأحلام"، الذي علقت عليه مديحة يسري بكونه أول فيلم بالألوان يعرض لها.

وكشفت سمراء النيل عن كواليس ذلك #الفيلم الذي استقلت فيه باخرة إلى لندن، من أجل تحميضه، ووقتها تم إلزامها بكتابة إقرار أنها مسؤولة عن صحتها وحياتها، خاصة أن ذلك تم في نهاية الستينيات من القرن الماضي.