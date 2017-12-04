فيديو.. حسين ومصطفى فهمي يرقصان بحفل زفاف الأخير

لحظة من اللحظات القليلة التي تجمع الأخوين حسين ومصطفى فهمي، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها #الجمهور بشدة بعدما ظهر الثنائي في حفل زفاف مصطفى فهمي الذي أقيم قبل عامين.

وفي مقطع #الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة، ظهر الثنائي وهما يرقصان مع بعضهما وسط تفاعل الحضور، قبل أن يقوم حسين فهمي باحتضان شقيقه ويهنئه على زواجه.

وعلق الجمهور على الروح الجميلة التي تجمع بين الثنائي، وكذلك تناغمهما في الرقصة التي قدماها، وهو الأمر الذي كان لافتا للجميع.

وتعود الواقعة إلى حفل زفاف #مصطفى_فهمي على الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وهي الزيجة الثالثة للفنان المصري.