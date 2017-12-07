تاريخ طبق شهير بدأ للفقراء ودخل قائمة اليونسكو

أدرجت منظمة #اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي غير المادي فن صنع البيتزا في نابولي الإيطالية والنقش العسيري التقليدي الذي تنجزه النساء في السعودية.

وقد أقرت اللجنة الخاصة لليونسكو بتقليد #البيتزا في نابولي خلال اجتماع تعقده على جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية لدرس 34 طلباً لدخول القائمة.

وقد احتفل الإيطاليون بالقرار بترقيص عجينة البيتزا في الجو في نابولي وتوزيع قطع منها على المارة صباح الخميس.

وكان سلف البيتزا رغيفاً من الخبز المسطح الذي يرش عليه اللحم المقدد وكان نابعاً من الحاجة إلى توفير غذاء بخس الثمن إلى جموع الفقراء في المدينة.

وظهرت أشكال البيتزا الفعلية الأولى مع وصول الطماطم من القارة الأميركية ودخولها المطبخ المحلي. وقال مؤرخ إيطالي "في نهاية القرن الثامن عشر رأت أول مطاعم البيتزا النور".

لكن هذا الطبق الناجح محلياً احتاج إلى قرن إضافي والملكة مارغريتا ليصدر خارج خليج نابولي. فالملكة مارغريتا التي كانت تزور المدينة مع زوجها الملك أمبرتو الأول في العام 1889 طلبت أن تتذوق البيتزا لتكسب ود سكان نابولي.

وقد أدرج على القائمة أيضاً فن القط العسيري وهو شكل فني عفوي تقليدي يمارس في منطقة عسير #السعودية من قبل النساء لتزيين الجدران.

هذا الفن الضارب في القدم والذي يروج للتضامن بين النساء، تم تناقله عبر الأجيال بواسطة الملاحظة.

ويسعى 34 مرشحاً للانضمام إلى هذه القائمة للتراث الثقافي غير المادي والتي تضم حالياً 365 تقليداً وشكلاً فنياً وممارسة بينها رقص الفلامنكو الإسباني وتقنية الصباغة الإندونيسية التقليدية المعروفة باسم باتيك إضافة إلى تقاليد أخرى بينها #الزجل_اللبناني، وهو نوع من الشعر الشعبي العامي المغنى، وفن العيالة الإماراتي العماني.

وأنشئت هذه القائمة للتراث الثقافي غير المادي في العام 2003 خصوصاً لزيادة الوعي إزاء أهمية هذه الكنوز الثقافية فيما تعرض منظمة اليونسكو أحياناً دعماً مالياً أو فنيا لبلدان تعاني من أجل حمايتها.