عاصي الحلاني: زوجتي هي الجندي المجهول في حياتي

كشف الفنان عاصي الحلاني أنه يحضر حالياً لتصوير الكليب الخاص بأغنيته "كنت الورد" مع المخرج حسن غدار، وهي من ألبومه الأخير "حبيب القلب".

وقال، في حديث لـ"العربية.نت" إنه أحياناً يشارك في فكرة الفيديو كليب الخاصة بأغانيه، خصوصاً إذا عرضت عليه أفكار لا تقنعه.

وأشار الحلاني إلى امتلاكه لموهبة التلحين، والتي عادة ما تظهر حين يكون ساهراً بمفرده ويعزف على العود، أو حين تتوفر الكلمة الشيقة فيبدأ هو بالبحث عن اللحن.

وقال إن بين يديه حالياً العديد من كلمات الأغاني الجميلة لعدد من الشعراء كنزار فرنسيس وسمير نخلة ومارسيل مدور، وهو يبحث حالياً عن ألحان لها من تأليفه.

واعتبر الحلاني أنه نجح في معظم ألوان اللهجات الغنائية التي قدمها في مشواره الفني، مشيراً إلى أن الجمهور أحب أداءه باللونين البدوي واللبناني، خاصة التراث والفولكلور الشعبي.

وقال إنه قد يقدم أغنيات خليجية في ألبومه الجديد الذي بدأ يحضر ألحانه وأغنياته.

وعن تجربته من خلال لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، اعتبر عاصي الحلاني أنها من أجمل المراحل في حياته الفنية لأنها كشفت جوانب جديدة من شخصيته على الشاشة.

وعن حياته الشخصية وأسرته، أشار عاصي الحلاني إلى عشقه للبقاء في المنزل مع العائلة، أو قضاء الوقت في مزرعته في قريته الحلانية، مضيفاً أنه لا يحب السهر خارج المنزل.

وقال إن زوجته كوليت هي الجندي المجهول في نجاحاته، وكل ما وصل إليه لأنها امرأة محبة وذكية ولطالما أمنت له أجواء الراحة التامة في المنزل. واعتبر أن أولاده هم "نعمة الحياة".