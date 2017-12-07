فنانو تونس بصوت واحد: القدس عاصمة فلسطين

رفض فنانو #تونس قرار الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، اعتبار الولايات المتحدة القدس عاصمة إسرائيل، وأشاروا من خلال صفحاتهم الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن القدس ستبقى عربية عاصمة لفلسطين.

ونشرت الممثلة هند صبري صورة للمسجد الأقصى عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" مصحوبة بالهاشتاغ #القدس_لنا_القدس_عربية، في حين أكدت الفنانة لطيفة أن القدس هي عاصمة فلسطين.

بدوره، أكد الفنان لطفي بوشناق، الذي أهدى عدة أغانٍ إلى فلسطين، تضامنه معها وأعاد نشر أغنيته "القدس" التي كتبها الشاعر الفلسطيني، سامح المدهون، بينما نشرت الفنانة يسرى محنوش صورة للمسجد مصحوبة بهاشتاغ #القدس_عاصمة_فلسطين.

كما نشرت الممثلة درة زروق صورة للمدينة، مؤكدة أن القدس ستبقى عربية مع هاشتاغ #القدس_عاصمة_فلسطين، في الوقت الذي نشرت فيه زميلتها الفنانة فريال يوسف صورة للمسجد الأقصى وكتبت معلقة "اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم عبرة لمن يعتبر بقدرتك يا أرحم الراحمين" #القدس .