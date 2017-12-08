ريم البارودي: سمية الخشاب لم تكن صديقتي

على خلفية الاشتباك بالتصريحات الإعلامية بين الممثلة ريم البارودي الزوجة السابقة للمغني المصري أحمد سعد، والممثلة سمية الخشاب الزوجة الحالية له، نفت البارودي أن تكون قد ادعت أن الخشاب كانت صديقتها، وقالت: "لم يصدر عني هذا الكلام، ولم أقل إنني صديقتها، فهي تختلف عني، سناً وتعليماً وتربيةً.. فلم نكن زملاء في مدرسة، أو كلية، ولا تشابه بيننا. تربيتي مختلفة عنها، وقد تكون تربيتها أفضل مني.. كما أن طريقنا مختلف، وليس بيننا تشابه، لأن صديقتي لازم تشبهني".

حدائق الشيطان وليست صداقة

وأوضحت البارودي أن مسلسل "حدائق الشيطان" جمعها مع سمية الخشاب في علاقة عمل ليس أكثر، ولا تربطهما صداقة سابقة.

وصرحت البارودي بذلك لبرنامج "تفاعلكم" على شاشة قناة "العربية"، الذي استضافها في حلقته المذاعة الخميس، وعرض على المشاهدين والبارودي، مقطع فيديو لتصريحات سابقة أدلت بها الفنانة سمية الخشاب، لأحد البرامج التلفزيونية، تناولت فيها بالهجوم ريم البارودي دون أن تسميها.

نجومية الخشاب وشهرة البارودي

وأضافت البارودي أنها لم تقل عن نفسها إنها نجمة، لأنها لم تصل بعد إلى النجومية، مستدركة أن لها شهرتها، وأنها بخلاف مسلسل "حدائق الشيطان" لها مسلسل "الرحايا"، مع النجم الراحل الفنان نور الشريف، وغيرها من المسلسلات. وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى التمسح بالخشاب ولا غيرها لتنال شهرة، في إشارة منها إلى ما قالته الخشاب بأن البارودي تتمسح بها للاستفادة من شهرتها.

صورة زوجها الشابق

كما أعربت البارودي عن رغبتها بأن يترك لها جمهور المتابعين الفرصة لحياة جديدة أو قصة حب أخرى، لأن المتابعين يلحون على اقتحام الحياة الشخصية للفنان. واستذكرت أنها كتبت مرة واحدة عن خصوصياتها ونشرت صورة لزوجها السابق، لكن المتابعين طلبوا حذفها، لأنه متزوج الآن من أخرى (سمية الخشاب)، ففعلت، لكن طبعاً لا يمكن حذفها من غوغل.

حكاية شقيق إلهام شاهين

وأكدت البارودي أن ليس هناك قصة حب أو علاقة مع أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين. وعللت الصورة التي نشرتها وهي تقوم بتقبيله، بأنها عادية جداً، فهو مثل أخ لها منذ 12 عاماً، وأن هذه الصورة كانت بمناسبة عيد ميلاده في منزل شقيقته إلهام، وكان سيتزوج صديقتها الراحلة ميرنا المهندس، مشيرة إلى أنها لا تعيش بوجهين أو شخصيتين، ولا تفعل مثل فنانين آخرين يفعلون أشياء، وينشرون غيرها، فهي تنشر سلوكها الواقعي دون تزييف.

حليمو والسر مع حسين فهمي

وعن أعمالها الفنية، أفادت البارودي بأنها تقوم حالياً بتصوير مسلسل "السر" مع النجم الكبير حسين فهمي والنجمة وفاء عامر، ونضال الشافعي، وكوكبة من النجوم، لافتة إلى أن هذا المسلسل خارج سباق المسلسلات الرمضانية، كما أنها تنتظر عرض فيلم حليمو بدور السينما المصرية يوم 20 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

مواقع بلا رقيب وحساب إنستغرام

وانتقدت البارودي بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنها بلا رقيب، وقالت إنها أحياناً تكتب عن شيء معين، فتجد كلامها منقولاً بطريقة أخرى تماماً، وربما هذا حدث مع كلامها المنقول لسمية الخشاب، لافتة إلى أن ليس لها حسابات على تويتر ولا فيسبوك، بعد سرقة صفحتها (فيسبوك) مرتين، وأنها موجودة فقط على إنستغرام.

واختتمت البارودي بأنها تأمل في نجاح مسلسلها القادم (السر)، والفيلم (حليمو)، وأن ينال أداؤها رضا الجمهور.