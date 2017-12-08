هكذا تغلب هنيدي على قصر قامته بمهرجان دبي السينمائي

يبدو أن الحظ السيئ للفنان المصري محمد هنيدي وضعه إلى جوار أحمد عز بافتتاح #مهرجان_دبي السينمائي الدولي، الذي تجري فعاليات الدورة الـ 14 منه في الوقت الحالي. وذلك بعدما نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان صورة للثنائي #هنيدي وعز وهما على السجادة الحمراء استعدادا لافتتاح المهرجان، وظهر هنيدي قصيرا إلى جوار أحمد عز.

غير أن محمد هنيدي لم يتأخر كثيرا، وقرر الرد على ذلك الموقف بنشر #الصورة مرة أخرى، بعد استخدام برنامج تعديل الصور حيث ظهر وكأنه أطول وأضخم من أحمد عز.

محمد هنيدي رد عبر #تويتر على ما نشره حساب المهرجان بهذه الصورة، التي تفاعل معها عدد كبير من محبيه، خاصة وأنه يحظى بشعبية كبيرة عبر #شبكات_التواصل التي يجيد التفاعل مع الجمهور من خلالها.