جنازة استثنائية لأسطورة الروك الفرنسي جوني هاليداي

بدأ الموكب الجنائزي الذي يحمل نعش مغني الروك الفرنسي جوني هاليداي يجوب جادة شانزيليزيه السبت برفقة مئات الدرّاجين وبحضور عشرات الآلاف من المحبين الذين حضروا لتوجيه تحية أخيرة إلى محبوبهم.

وقطع الموكب شارع #الشانزليزيه الشهير بدءاً من قوس النصر حتى ساحة الكونكورد في تكريم نادر يخصص عادة لرجال الدولة الأجانب في العيد الوطني يوم 14 تموز/يوليو.

ولقي الموكب تصفيقاً حاراً من الحشود التي كانت تردد أغنيات هاليداي وتوجه إلى كنيسة مريم المجدلية حيث الجنازة يحضرها عائلته وعدة فنانين وشخصيات سياسية رفيعي المستوى، على رأسهم الرئيس إيمانويل #ماكرون.

وأشاد رئيس الجمهورية بذكرى الفنان، قائلا إنه "كان جزءاً منا، جزءاً من فرنسا".

وهو قال أمام كنيسة مريم المجدلية بحضور آلاف الأشخاص "يوم السبت هذا من كانون الأول/ديسمبر تعيس جدا، لكن كان لا بد من أن تكونوا هنا لأن جوني كان هنا من أجلكم".

وقد توفي جوني هاليداي الذي جسد موسيقى #الروك الفرنسية بصوته القوي عن 74 عاماً ليل الثلاثاء الأربعاء إثر إصابته بسرطان الرئة.

وباع المغني خلال مسيرته التي امتدت على 57 عاماً أكثر من مئة مليون أسطوانة وعاصر مراحل عدة من بدايات الروك أند رول حيث كان يعرف بـ"ألفيس فرنسا".