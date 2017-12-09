نجم هوليوود داستن هوفمان متهم بالتحرش بزميلتين

اتهمت ممثلة النجم الهوليودي #داستن_هوفمان بالتحرش بها.

وقالت كاثرين روسيتر، التي شاركت #هوفمان بطولة مسرحية "ديث أوف إيه سيلزمان" في برودواي في 1983، إن الممثل الفائز بجائزة الأوسكار كان يتحرش بها، وفي إحدى المرات رفع قميصها عمداً ليكشف صدرها أمام طاقم العمل.

روت روسيتر ذلك لمجلة "ذي هوليود ربيبورتر"، الجمعة، بعد شهر من اتهام الممثلة أنا غراهام هنتر لهوفمان بـ #التحرش بها والحديث إليها بشكل غير لائق عندما كانت في الـ17 من عمرها، وكانت ضمن طاقم العمل في الفيلم التلفزيوني "ديث أوف إيه سيلزمان" عام 1983.

ولم يرد ممثل هوفمان على اتهام روسيتر له. إلا أن هوفمان كان قد نفى التحرش بهنتر، قائلا إن مزاعمها "لا تعكس من أكون".