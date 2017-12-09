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"لوفر أبوظبي" يقتني أغلى لوحة بالعالم لدافنشي

المصدر: دبي - قناة العربية
لوحة "سلفاتور موندي".. الأغلى بالعالم
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أعلن متحف "لوفر أبوظبي" عن عرض لوحة "سالفاتور موندي"، التي بيعت منتصف نوفمبر الماضي بسعر قياسي بلغ 450 مليون دولار لصالح هيئة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وأضاف المتحف في تغريدة على "تويتر" أنه يتطلع إلى عرض لوحة ليوناردو دا دافنشي.

يذكر أن المزاد الذي بيعت فيه اللوحة حطم السعر القياسي لأغلى عمل فني في العالم، والذي كان عائداً للوحة "نساء الجزائر" لبابلو بيكاسو المقدرة بـ179 مليون و400 ألف دولار.

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