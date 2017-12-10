تعرف على قرار نقابة الموسيقيين النهائي بشأن أزمة شيرين

أعلنت نقابة الموسيقيين المصرية عن إسدال الستار على الأزمة الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، تلك الأزمة التي عرفت إعلاميا تحت اسم "أزمة البلهارسيا"، وتسببت في #إيقاف_شيرين_عن_الغناء وتحويلها للتحقيق.

بعدما تم تسريب مقطع فيديو من حفل غنائي لها أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحدثت فيه #شيرين_عبدالوهاب عن #نهر_النيل بشكل ساخر، ما تسبب في غضب الجميع منها.

وجاء قرار النقابة ليعتمد إيقاف شيرين عبد الوهاب لشهرين عن الغناء، وذلك منذ وقت الإعلان عن القرار، ليرفع الإيقاف في الرابع عشر من شهر يناير المقبل.

ويقضي القرار بعدم منح شيرين أية تصاريح للحفلات داخل مصر حتى تاريخ رفع الإيقاف، وهو ما يعني أن شيرين سيمكنها الغناء خارج مصر خلال فترة الإيقاف، وهي تستعد بالفعل لحفلات رأس السنة خارج مصر.

وجاء القرار بعد استجابة شيرين عبد الوهاب لاستدعاء الشؤون القانونية والخضوع للتحقيق فيما تم توجيهه إليها، وانتهى المجلس إلى إيقافها والتأكيد على أن ما بدر منها أساء إلى جموع الشعب المصري والجمعية العمومية للنقابة التي رفضت ما بدر من شيرين.

وأكد نقيب الموسيقيين هاني شاكر أنه يجب طي هذه الصفحة والتفرغ لدعم الوطن في هذه المرحلة التاريخية، من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري.