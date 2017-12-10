مفاجأة من تامر حسني لطفل "ذا فويس" الخاسر

حالة خاصة فرضها المتسابق أحمد منصور على متابعي برنامج #ذا_فويس_كيدز في الحلقة الثانية من البرنامج، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر".

المتسابق الذي تعرض لحادث تسبب في بتر أصابع يده اليسرى، لم يفقد الأمل والعزيمة وتعلم العزف على آلة الكمان، وظهر في البرنامج الغنائي، إلا أن الحظ لم يسانده بعدما فشل في إقناع اللجنة بالالتفاف إليه.

ورغم ذلك تقبل الطفل المصري الأمر بابتسامة عريضة، وهو ما تسبب في دعم الجمهور له من خلال حسابات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن مفاجأة أخرى كانت بانتظار منصور، بعدما وعده تامر حسني عضو لجنة التحكيم بمفاجأة لم يعلن عن هويتها، حيث علق تامر بعد انتهاء الحلقة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" قائلا "الطفل الموهوب أحمد منصور يا ريت صوتي يوصلك يا حبيب قلبي"، وتابع تامر حسني حديثه قائلا "ليك عندي مفاجأة حلوة زيك.. استنى تلفوني".

تلك الكلمات التي تسببت في تفاعل جمهور #تامر_حسني بشكل كبير، حيث أكدوا لنجمهم المفضل ثقتهم في تصرفه، وأنهم كانوا متأكدين من قيامه بهذه الخطوة، على الرغم من كونه لم يكشف عن المفاجأة بعد، وهل سيعود المتسابق المصري إلى البرنامج مرة أخرى أم أن تامر سيدعمه بشكل آخر.