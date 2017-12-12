مصر.. حبس مطربة الفيديو الفاضح عامين بتهمة الفسق

قضت محكمة جنح النزهة في #مصر الثلاثاء، بحبس المطربة شيما صاحبة الفيديو الغنائي الفاضح "عندي ظروف"، وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على المطربة "شيما" أثناء تواجدها بشقة إحدى صديقاتها بمنطقة النزهة، وعلى الفور تمت إحالتها للنيابة بتهمة القيام بإشارات فاضحة خلال الفيديو.

وفحصت مباحث الآداب الفيديو، وتأكدت من قيام المطربة بإصدار إشارات جنسية فاضحة فيه.

وتبين أن المطربة البالغة من العمر 25 عاماً، وشاركت من قبل في فيلم "سالم أبو أخته" مع الفنان محمد رجب وأيتن عامر، واسمها الحقيقي شيماء أحمد عبد الرؤوف، وهي من مواليد مدينة طنطا محافظة الغربية، وتخرجت في كلية الآثار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتقيم حاليا بمحافظة الجيزة.

وقالت المطربة إن الكليب الفاضح حصل على 24 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، مضيفة أنها لم تكن تتوقع أبدا كل هذه الانتقادات بسببه.

وتقدم الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه المطربة بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.

وقال مهران لـ "العربية.نت" إن مثل هذه الأعمال تمثل خطرا كبيرا على #المجتمع_المصري، وتعمل على هدم القيم بين الشباب، وطالب بفتح تحقيق مع المطربة ومنتجي الكليب.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قررت سحب ترخيص المطربة وعدم التعامل معها، وذلك بعد طرحها الكليب الفاضح على #الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.