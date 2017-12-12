هكذا احتفل النجوم بتتويج محمد صلاح الأفضل إفريقياً

نجاحات عدة يحققها اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، كان آخرها تتويجه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017 باستفتاء هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

ومنذ الإعلان عن تتويج صلاح بالجائزة مساء الاثنين، انهالت على اللاعب المصري رسائل التهنئة والتي جاء عدد منها من قبل نجوم الفن، حيث كان محمد هنيدي في مقدمة المهنئين خاصة وأن علاقة صداقة قوية تجمعه بصلاح.

وغرد هنيدي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مبروك لصلاح ولمصر والعرب وعقبال أحسن لاعب في العالم"، فيما اختار خالد النبوي أن يوجه كلماته إلى صلاح باللغة الإنجليزية من خلال "تويتر" مؤكداً أن صلاح هو أمل الكرة المصرية.

من جانبها، كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب حريصة على تهنئة محمد صلاح عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وذلك بعدما نشرت صورة صلاح وهو يمسك بالجائزة ووجهت له كلماتها قائلة: "ألف مبروك يا أبو مكة يا فخر مصر وكل العرب.. مجهود رائع ربنا معاك وتحقق كل اللي يسعدك وتفضل مفرحنا ومشرفنا دايماً يا ابن بلدي".

التهنئة ذاتها جاءت من الفنان محمد رمضان الذي نشر صورة التتويج عبر "تويتر"، ووجه المباركة لصلاح بعد حصوله على الجائزة الأفضل في القارة، بينما اكتفى أحمد السعدني بنشر ملصق لصلاح عبر حسابه على "إنستغرام" وعلق عليه قائلاً: "ألف مبروك".

كما قام يوسف الشريف بإعادة تغريد ما نشره محمد صلاح حول حصوله على الجائزة وذلك من خلال حسابه على "تويتر" وعلق عليه قائلاً: "ألف مبروك".