فيلم فلسطيني يفوز بالمهر الطويل في مهرجان دبي السينمائي

فاز الفيلم الفلسطيني "واجب" للمخرجة آن ماري جاسر بجائزة أفضل فيلم روائي بمسابقة المهر الطويل في مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته الرابعة عشرة.

يتناول الفيلم قصة ابن يعيش في إيطاليا ويعود إلى مدينته الناصرة قبل عطلة عيد الميلاد لمساعدة الأب في توزيع بطاقات دعوة زفاف شقيقته الصغرى.

وعلى مدى يوم كامل يجوبان مدينة الناصرة معاً داخل السيارة، لتتكشف من خلال حواراتهما والمواقف التي يتعرضان لها رؤية الفلسطيني المغترب لأرضه ورؤية الفلسطيني الذي تمسك بالأرض ورفض الرحيل.

وذهبت جائزة أفضل ممثل بالمسابقة مناصفة بين محمد بكري وصالح بكري اللذين قدما دوري الأب والابن في الفيلم.

وفي باقي جوائز مسابقة المهر الطويل بالمهرجان فازت المصرية منحة البطراوي بجائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم "زهرة الصبار" للمخرجة هالة القوصي.

وفازت الجزائرية صوفيا جامه بجائزة أفضل إخراج عن فيلمها "السعداء"، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "غداء العيد" للمخرج اللبناني لوسيان بورجيلي.

وفاز بجائزة أفضل فيلم غير روائي بالمسابقة "طعم الإسمنت" للمخرج السوري زياد كلثوم.

شارك في مسابقة المهر الطويل، وهي المسابقة الرئيسية بالمهرجان، 18 فيلماً من الإمارات ومصر وتونس والجزائر والمغرب ولبنان وسوريا.

وجاء إعلان الجوائز خلال حفل أقيم بعد ظهر، اليوم الأربعاء، بمسرح المدينة في مقر المهرجان بالجميرا، حضره عدد كبير من النجوم وصناع السينما العرب والأجانب.

وفي مسابقة المهر الإماراتي التي ضمت 13 فيلماً، فاز فيلم "آلات حادة" للمخرجة نجوم الغانم بجائزة أفضل فيلم طويل، فيما فاز "هروب" للمخرجين ياسر النيادي وهناء الشاطري بجائزة أفضل فيلم قصير.

وفي مسابقة المهر القصير، والتي ضمت 15 فيلماً، فاز "رجل يغرق" للمخرج الدنماركي من أصل فلسطيني مهدي فليفل بجائزة أفضل فيلم، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "زيارة الرئيس" للمخرج والسيناريست اللبناني سيريل عريس.

وفي مسابقة المهر الخليجي القصير، والتي ضمت 14 فيلماً، فاز بالجائزة فيلم "أرض الآباء" للمخرج الدنماركي من أصل عراقي علاوي سليم، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم "سبية" للمخرج العراقي ضياء جودة.

وحاز الفيلم البريطاني "وداعا كريستوفر روبن" للمخرج سايمون كورتيس جائزة الجمهور التي تمنح بناء على تصويت المشاهدين على مدى أيام المهرجان.

ويسدل الستار على الدورة الرابعة عشرة لمهرجان دبي السينمائي، مساء اليوم الأربعاء، باستقبال الفائزين بالجوائز على البساط الأحمر ثم عرض فيلم "حرب النجوم.. الجيداي الأخير" إخراج ريان جونسون وبطولة مارك هاميل وجون بوييجا وآندي سيركيس وكاري فيشر.