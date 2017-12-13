منة فضالي تجري جراحة.. وتطلب هذا الأمر من جمهورها

دون أية مقدمات، أعلنت الفنانة المصرية منة فضالي عن إجرائها عملية جراحية دون أن تكشف عن طبيعتها، أو المتاعب الصحية التي تواجهها.

وكشفت الفنانة الشابة عن الأمر من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث وجهت حديثها لمتابعيها قائلة "صباح الخير أنا داخله أعمل عملية دلوقتي ويا عالم أخرج منها ولا لا كله بإيد ربنا".

ووجهت منة فضالي شكرها إلى من وقفوا بجوارها قائلة "بشكر كل الناس اللي كانت جنبي وبشكر كل واحد كنت فاكراه قريب مني وخذلني وخلاني أبص للدنيا صح.. وإن مفيش حاجه اسمها حب أو إخلاص".

وفي ختام رسالتها طلبت منة فضالي من الغاضبين منها أن يغفروا لها ويتذكروا لها الأمور الجيدة مع وعد بالتغيير، وهو ما علقت عليه قائلة "اللي زعلان مني ميزعلش وافتكرولي الكويس وادعولي.. ولو ليا عمر هكون واحدة تانيه.. أشكركم".

تلك الكلمات التي تفاعل معها عدد كبير من زملاء منة فضالي من خلال التعليقات وتمنوا لها أن تتجاوز الوعكة الصحية سريعا، كي تعود لممارسة نشاطها الفني بصورة طبيعية.