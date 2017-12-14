رامي عبدالله: هذه كانت أمنيتي قبل وفاة أبوبكر سالم

كشف المطرب السعودي رامي عبدالله أنه سيقدم في حفلة الخميس المرتقبة على مسرح مركز الملك فهد الثقافي أغنية للفنان الكبير الراحل أبو بكر سالم.

وقال رامي في حديثه لـ"العربية.نت":" كنت أتمنى أن أغني هذه الأغنية لأبو أصيل وهو حي، لكن إرادة الله فوق كل شيء ولله ما أخذ وله ما أعطى، لقد استأذنت من الفنان الأديب الكبير أبو بكر سالم لغناء هذه الأغنية وكان سعيداً بذلك، وأبو بكر ترك فراغاً يصعب تعويضه في الأغنية العربية".

وذكر رامي أنه تألم في فترة وجيزة لرحيل رمزين من رموز الفن والأغنية، وهما أبو بكر سالم وشاعر الوطن إبراهيم خفاجي الذي رحل يوم 24 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

النصيحة الفنية الأولى

وقال: "أول مرة غنيت أمام ناس في حياتي غنيت في مجلس الموسيقار جميل محمود بحضور شاعر الوطن إبراهيم خفاجي، وهو من شجعني، وحصلت منه على النصيحة الفنية الأولى، وقال لي لازم تعزف الآلة وتتعلم الإيقاع، وكانت هذه النصيحة في بداية خطواتي من أستاذ كبير جعلتها وكلماته نبراساً لي في كل ظهور"، وتابع رامي: "تألمت لوفاته رحمه الله كثيراً، تألمت كثيراً لفراق شخص له فضل كبير علي لو بكلمة واحدة فهو حفزني وإن شاء الله أكون عند حسن ظنه بعد مماته".

وذكر رامي عبدالله الذي يطل في حفلته الجماهيرية الأولى بعد توقيعه لشركة "روتانا" بأنه سعيد بهذا التوقيع وهذه الخطوة التي وصفها بالمهمة، متمنياً أن تسهم في تعزيز حضوره الفني في أكثر من محفل.

الأغنية الشبابية

وعن تأثير هذا التوقيع على خطه الطربي الذي ينتهجه ودخوله إلى عالم الأغاني الشبابية الخفيفة أجاب رامي موضحاً: "ركوب الموجة لا يعني أن ما سأقدمه مستقبلاً سيحتوي على إسفاف، فلا مانع أن أقدم الأغنية الشبابية التي لها قيمتها إضافة إلى المحافظة على الخط العريض لي وهو الأغنية الطربية، وستكون لي اختياراتي وذائقتي حاضرة"، مبيناً أن أولى أغنياته التي سيتم طرحها هي أغنية "لا ترحلي" من كلمات (دايم السيف) وألحان الموسيقار جميل محمود.

وعن حضوره في حفلة واحدة مع الفنان رابح صقر ذكر رامي بأن رابح فنان كبير وموسيقار له حضوره على مستوى الأغنية والألحان، وسبق أن قام بتلحين أوبريت كبير مثل "الجنادرية"، وسيكون سعيداً فيما لو تم التعاون بينه وبين رابح، معتبراً أن صقر الأغنية أحد الأسماء التي عرفت بدعمها للفنانين الشباب.