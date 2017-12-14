منى واصف: أفضل الأدوار التي أصفع فيها زملائي

أشادت الممثلة السورية منى واصف، بمهرجان #دبي السينمائي، الذي انتهت فعالياته أمس الأربعاء، والمقام على مدى أسبوع كامل.

وقالت إن المهرجان شهد تطورا كبيرا وقفزات نوعية، في الأفلام السينمائية، والنجوم، والتوجهات، وحسن التنظيم.

وكانت واصف قد حلت ضيفا "مُكَرَمَّا"، على المهرجان في دورته الـ 14 هذا العام، عن دورها بمسلسل "الهيبة".

الهيبة وتأبين المخرج العقاد

وأكدت "واصف"، تعليقا على تكريمها، بأن هذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها بالمهرجان، فكانت الأولى منذ سنوات، حيث حلت "ضيف شرف"، على المهرجان ، فيما كانت المرة الثانية للمشاركة بتأبين المخرج العالمي شهيد الإرهاب مصطفى العقاد (المتوفي عام 2005م، بعمر 70 عاما، في تفجير إرهابي، بالأردن)، منوهةً، بأنها شاركت في 15 عملا فنيا من إنتاج تلفزيون دبي.

جاءت تصريحات "واصف"، ضمن برنامج "صباح العربية"، لجانب من لقاء معها، أجراه لبرنامج "كلام في الفن"، محرر الأخبار الفنية بالعربية الزميل جميل ضاهر، ويذاع اللقاء كاملا، في وقت لاحق.

هند بنت عتبة والرسالة

وشددت "واصف"، على اعتزازها الفائق بدور هند بنت عتبة، الذي لعبته بفيلم "الرسالة" للمخرج مصطفى العقاد، وأنها تحب هذا الدور جدا، وتعتبره "هدية من عند ربنا".

الصفع للآخرين والزمن الجميل

وكشفت الفنانة منى واصف، أنها تحب وتهوى الأدوار التي تقوم فيها بصفع آخرين، وإن كانت لا ترحب بدور يتم صفعها فيه، أي أنها "تصفَع ولا تُصفَع".

وأبدت واصف تحفظها، على مقولة "الزمن الجميل"، التي تشير إلى الفن في الماضي، بأنه من الصحيح أن العمالقة لا يتكررون إلا قليلا.. مستدركة، بأن عطاء الزمن لا يتوقف، والكنوز موجودة، لكنها تحتاج إلى البحث والتنقيب عنها.. مشيرة، بأنهم أطلقوا عليها في الوطن العربي لقب "السنديانة الدمشقية".

وأوضحت أنها ستظل تعمل بالفن، مادامت قادرة على النهوض من فراشها، في إشارة إلى وصولها لسن كبيرة.

يذكر أن واصف، شاركت بنحو 200 عمل في الوطن العربي، ما بين مسرحي وتلفزيوني وسينمائي، وبدأت حياتها العملية، عارضة أزياء، ثم تحولت إلى التمثيل المسرحي، وواصلت مشوارها الفني.