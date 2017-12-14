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من سجنه.. رامي صبري يوجه رسالة إلى جمهوره

المصدر: القاهرة - أحمد الريدي
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60 يوماً مرت على المطرب المصري رامي صبري بمحبسه، اختار بعدها أن يوجه رسالة إلى جمهوره ومحبيه من خلف الجدران، ليطمئن الجميع على أحواله.

وذلك بعدما ألقت قوات الأمن القبض على المطرب المصري بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية، وهو الأمر الذي شكل مفاجأة كبيرة للجمهور، الذي كان يحتفل بأحدث ألبومات نجمه المفضل.

ونشرت الصفحة الرسمية لرامي صبري على "فيسبوك" رسالة أكدوا أنها موجهة من رامي صبري إلى جمهوره وأصدقائه، والتي قال فيها "أنا كويس الحمدلله شدة وهتزول.. ربنا مبيعملش حاجه وحشه في حد مبيأذيش حد".

رسالة رامي صبري رسالة رامي صبري

وأكمل رامي كلماته قائلا "أنا راضي بقضاء الله.. وأقصى ما يمكن أن يفعله بني آدم هو تنفيذ إرادة الله.. الحمدلله على كل شيء"، وطالب جمهوره في ختام رسالته بالدعاء له قائلا "ادعولي".

ولا يزال جمهور رامي صبري في انتظار المجهول بخصوص مطربهم المفضل، الذي قدمت شكوى في حقه بشأن تهربه من أداء الخدمة العسكرية وتزوير الشهادة الخاصة بها، وهو ما تسبب في إلقاء القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات.

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