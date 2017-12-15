محمد رمضان يرسم البسمة على وجه طفل قبل جراحة

رغم انشغاله بتصوير فيلم "الديزل"، قرر الفنان #محمد_رمضان تلبية رغبة طفل مريض من جمهوره بأن يراه قبل إجراء عملية جراحية لم يكشف عنها.

ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور التي تجمعه بالطفل سراج، حيث ظهر وهو يحتضنه ويحمله في الصور.

وتحدث رمضان عن ذلك الموقف مؤكدا أنه تم إبلاغه أن #الطفل_سراج يرغب في رؤيته قبل دخوله غرفة العمليات، وهو ما وافق عليه الفنان المصري واستقبل الطفل في الموقع الخاص بتصوير فيلم " #الديزل" الذي يقوم رمضان ببطولته في الوقت الحالي.

وبرر رمضان نشره للصور الخاصة بالطفل على مواقع التواصل الاجتماعي، بكون الطفل سراج هو من طلب نشر صورته على " #فيسبوك" بعد أن لعبا معا في كواليس الفيلم.

وعبر النجم المصري عن سعادته بمساهمته في رسم البسمة على وجه الطفل الذي وصفه بالبطل، وطالب جمهوره بالدعاء للطفل المريض، معربا عن أمنيته في أن يدخل سراج لإجراء الجراحة ويحتفل معه بعدها بنجاح العملية الجراحية.