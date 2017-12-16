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فيديو.. جون ترافولتا من قلب الرياض"لا تخونوا أحلامكم"

المصدر: دبي - العربية.نت
ترافولتا خلال الجلسة الحوارية
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حل الفنان العالمي، جون ترافولتا، ضيفاً على الرياض أمس الجمعة. وكان نجم هوليوود وصل في وقت متأخر الخميس إلى السعودية، ‏في أول زيارة له للمملكة.

ترافولتا متحدثاً خلال الجلسة ترافولتا متحدثاً خلال الجلسة

والتقى #ترافولتا في زيارته جمهوراً واسعاً الجمعة، في جلسة حوارية تحت عنوان "ليلة مع ‏جون ترافولتا" في مركز "أبكس للمؤتمرات والمعارض" في العاصمة السعودية، تحدث فيها عن مسيرته الفنية. كما تناول هذا الحديث الشيق والحوار المثير، بحسب وصف "روزنامة الترفيه" على حسابها على تويتر، كواليس أعماله وأفلامه، وأسرار هوليوود.

كما أعرب عن تأثره إنه بالدفء، والترحيب الذي لقيه من الجميع منذ وصوله أرض السعودية بحسب مقتطفات من كلمته أوردها المركز السعودي للاتصال الدولي .

أما عن الطموح والأحلام، فقال مشجعاً الشباب السعودي على ملاحقة طموحاته: "من خانوا أحلامهم هم أولئك الذين تخلوا عنها"

وتداولت حسابات على مواقع التواصل مقطعا مصوراً يظهر لحظة اعتلائه المسرح، وكيف استقبل بفرح وتصفيق من قبل الجمهور، ما دفع بالممثل إلى شكر الجمهور بحرارة.

وكان ترافولتا الذي أمضى يومين في المملكة زار أبرز المعالم السياحية والتراثية والترفيهية في الرياض.

وتناقل عدد من الحسابات على تويتر خلال اليومين الماضيين صوراً ومقاطع مصورة للحظة وصول ترافولتا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالإضافة إلى فيديو اعتلائه المسرح في الجلسة الحوارية مساء الجمعة.

يذكر أن زيارة ترافولتا أتت بعد أيام قليلة على إعلان البدء بمنح تراخيص لإنشاء دور سينما في المملكة. حيث وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في السعودية، في جلسة له الاثنين على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.

ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

ترافولتا عند وصوله إلى المطار في الرياض ترافولتا عند وصوله إلى المطار في الرياض

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#ترافولتا

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