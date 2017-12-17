وائل جسار: أتشرف بأداء الأغنية الخليجية

كشف الفنان وائل جسار أنه سيطلق أغنية منفردة في الأيام القليلة المقبلة بعنوان "سنين الذكريات". وقال جسار في حديث مع "العربية.نت" إنه سيعتمد هذه الفترة أسلوب الأغنية المنفردة وليس الألبوم لأنها تأخذ حقها في الأسواق بشكل أكبر.

كما أشار إلى أنه يتشرف بأداء الأغنية الخليجية لأنها "جميلة ومميزة وتُحدث أصداء"، لافتاً إلى أن هناك فنانين في الخليج "تركوا بصمة مميزة في عالم الفن كحسين الجسمي ومحمد عبده وعبدالله رويشد وغيرهم"، على حد تعبيره.

من جهة ثانية، أوضح جسار أنه سبق أن اعتذر من الفنان جورج وسوف نتيجة انزعاج الأخير من كلام قاله جسار عنه منذ فترة مما أدى إلى سوء تفاهم بينهما، لكنه أوضح ما كان يقصده من خلال كلامه عن وسوف مؤكداً أنه من محبيه ويعشق صوته وأعماله وأرشيفه الفني لا بل يفتخر بها.

كذلك اعتبر أن الأغنية التي شكلت مفترق طريق في مسيرته الفنية هي "ومشيت خلاص" حيث كان في بداياته وكان لها نجاحها وانتشارها في العالم العربي، والأهم بالنسبة له هو الاستمرارية في هذا النجاح.

وتحدث جسار أيضاً عن مصر فقال إن لها الفضل الكبير في نجاحه وانتشاره في الوطن العربي، لكنه لم ينس طبعاً نجاحه في وطنه الأم لبنان إضافة إلى الخليج والمغرب العربي، فهو مدين لهذه البلاد بالحب والاحترام، على حد تعبيره.

وكشف الفنان اللبناني عن استعداده لدخول مجال التمثيل في حال وجد الدور المناسب، إضافة إلى جهوزيته ليكون عضواً في لجنة تحكيم هواة في حال عرض عليه ذلك.

وعن ظهور ابنته ماري لين في إحدى كليباته "استقالة حبي"، قال إنه فعل ذلك لأنها تحب الفن وليبقى ظهورها ذكرى، مشيراً إلى أنها لن تظهر معه بمزيد من الكليبات في المستقبل.

كما أكد جسار أن النية موجودة عنده لتجديد أغنيات الفنانين الكبار كوديع الصافي وعبد الحليم حافظ بناءً على حماس جمهوره للفكرة، وقد سبق وجدد أغاني قديمة كأغنية "بدي شوفك كل يوم" للفنان محمد جمال.

وأشار إلى أن الأخلاق والتواضع هما أيضاً من مواصفات الفنان الناجح وليس فقط الصوت الجميل.

ومن الفنانين الذين يستمع لهم والذين تربطه علاقة جيدة معهم راغب علامة، وعاصي الحلاني، وملحم زين، ومروان خوري، الذي يعتبره أخاً وصديقاً.

وختم قائلا إنه في حال وجد لدى ابنته ماري لين وابنه وائل جونيور موهبة الغناء فلن يطمرها، بل على العكس سيدعمهما ويقف إلى جانبهما.