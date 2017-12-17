وفاة فنان ليبي لحّن لأشهر سيدات الغناء العربي

توفي الفنان الليبي الشهير محمد حسن، الأحد، بتونس العاصمة، بعد معاناة طويلة مع المرض ورحلة علاج استمرت لأشهر بين تونس وإيطاليا، وذلك عن عمر يناهز 73 سنة، قدم خلاله إبداعات فنية، سواء في الغناء والتلحين، وساهم في التسويق للموسيقى الليبية.

ويعد الفنان الراحل محمد حسن من أبرز الفنانين الليبيين وأكثرهم شهرة، حيث كانت له مسيرة فنية طويلة تجاوزت أربعة عقود، لحّن وغنى خلالها كل ألوان الأغنية، خاصة العاطفية والوطنية، كما تغنى بألحانه عدد كبير من الفنانين العرب، منهم وردة وسميرة سعيد وغادة رجب ولطيفة، إضافة إلى الراحلة ذكرى التي لا تزال أغانيها التي أدتها باللون الليبي مطلوبة ومسموعة إلى اليوم.

ومن أهم الحفلات التي قدمها الفقيد كانت في عام 2002، حيث قدم حفلا استمر 5 ساعات متواصلة في خيمة فنية ليبية في قاعة "رويال ألبرت هول" في لندن، كما قدم حفلات أخرى بباريس وقرطاج بتونس والعديد من الدول العربية.

وتعتبر أغنيته "يسلم عليك العقل ويقولك نبّيك" من أهم وأنجح أعماله التي انتشرت وذاع صيتها في كافة دول المغرب العربي، منذ أن غنّاها أول مرة في نهاية تسعينات القرن الماضي، وأداها بعده العديد من الفنانين.

وحتى وفاته اليوم، لا يزال الفنان محمد حسن من أكثر الأسماء التي ما زالت تثير الجدل بين أوساط الفنانين والجمهور أيضاً، ففيما يحسبه البعض على النظام السابق باعتباره أشهر من عرف بأداء عديد الأغاني التي تمجّد شخص معمّر القذافي وأبناءه، أهمها أغنية "سمحة" التي أهداها إلى عائشة القذافي، إلا أن آخرين يعتبرونه من أبرز الفنانين الذين أضافوا للأغنية الليبية وأثروا المكتبة الفنية للبلاد.