اتهام يلاحق فيلم "الشيخ جاكسون".. والأزهر يفصل في الأمر

كشف المخرج المصري عمرو سلامة عن خضوعه للتحقيق بمكتب النائب العام المصري، على خلفية بلاغ مقدم من أحد المحامين ضد فيلم "الشيخ جاكسون" الذي تولى سلامة إخراجه.

ومن خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد سلامة أنه لم يخضع للتحقيق بمفرده، بل تم التحقيق معه ومع مسؤولي جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

ويأتي ذلك التحقيق بعد البلاغ الذي تقدم به محامي ضد صناع الفيلم ويتهمهم بازدراء الدين الإسلامي، على خلفية مشهد بالعمل يحتوي على رقص داخل المسجد.

وأوضح عمرو سلامة أن العمل سيتم عرضه على مؤسسة الأزهر من أجل إبداء الرأي فيما جاء بالفيلم، وهو ما دفع مخرج العمل لطرح العديد من الأسئلة، أولها يتعلق بجدوى عرض الأفلام على جهاز الرقابة إن كانت موافقة الجهاز لن تمثل حماية بالنسبة لهم.

وتساءل سلامة عن أحقية أي شخص في أن يتقدم ببلاغ ضد المبدع كمدافع عن الدين أو البلد، وهل سيتم تقييم الأعمال الفنية من قبل علماء دين ليسوا مختصين بالفن، وهو ما سيلزم صناع الأفلام أن يفكروا في أفلامهم بمنطق ديني وهل المشاهد التي تقدم حلال أم حرام.

وعبر المخرج عن اندهاشه من كون الفيلم الذي اختارته مصر كي يمثلها بمسابقة الأوسكار، وشارك بعدد من المهرجانات المرموقة يتم التحقيق مع صناعه.

وأكد سلامة أن التحقيق معه تم بشكل حضاري، وكان هناك لطف شديد من قبل النيابة العامة كما أنه يقدر اهتمامهم بالتعامل بجدية مع البلاغات المقدمة، ولكنه فقط يحاول التأمل وفهم ما هو الإبداع وما مدى حريته.

وفي ختام حديثه التزم مخرج العمل بمسئوليته عن فيلمه أكثر من أي شخص آخر، وأنه ملتزم بنيته وسرده، وليس مسئول عن تأويلات لها أهداف خفية، وأنه سيأتي يوم يضحكون فيه على أيام كتلك ستصبح من الماضي.

وكان منتج الفيلم محمد حفظي قد علق مؤخرا على البلاغ الذي قدم، وذلك حينما حل ضيفا على برنامج تلفزيوني، مؤكدا أن مخرج الفيلم عمرو سلامة لديه حساسية كبيرة تجاه الآخرين ولن يقوم بوضع مشاهد في أعماله قد تسبب أذى لمن يشاهدها.

وأوضح المنتج أن المشهد المثير للجدل ما هو إلا خيالات رآها بطل الفيلم، وهو ما يكتشفه مشاهد الفيلم، مؤكدا أنه قبل طرح العمل تم عرضه على مجموعة من المشاهدين من أجل تدوين ملاحظاتهم عليه ولم ترد إليهم شكوى بخصوص المشهد.