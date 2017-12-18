عمرو واكد يكشف اللغز الخاص بتأكيد حبسه

يبدو أن القضية الخاصة بحبس الفنان المصري عمرو واكد، ستثير الجدل لفترة ليست بالقصيرة، بعد الأنباء المتضاربة التي صاحبت هذه الأزمة منذ نشوبها.

حيث أعلن الفنان عمرو واكد قبل نحو 6 أسابيع عن إسدال الستار على الأزمة، وانتهاء الأمر بالتصالح بينه وبين الشاب الذي اتهمه بالتعدي على سيارته وتحطيمها، وهو الأمر الذي تسبب في الحكم على الفنان المصري بالسجن لـ 3 أشهر.

ليظن الجميع أن الأمر انتهى، قبل أن يفاجئ الجمهور بتأييد الحكم الخاص بحبس الفنان عمرو واكد لـ 3 أشهر من قبل محكمة مصرية، وهو ما حدث منتصف الأسبوع الماضي، ليعود الجدل من جديد ويزداد بصمت عمرو واكد.

وأخيرا عاد عمرو واكد ليوضح الأمر استجابة للتساؤلات التي باتت تلاحقه، وذلك من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب قائلا "بخصوص قضية اتهامي بالاعتداء على سيارة والحكم اللي اتأكد في الاستئناف، زي ما أعلنت قبل كده احنا اتصالحنا وقدمنا الصلح للنيابة من فترة، وبناء عليه النهارده أمرت النيابة انقضاء الدعوى صلحا".

ووجه بعدها الفنان المصري الشكر لجميع من حرص على الاطمئنان عليه في الفترة الماضية، مؤكدا لهم أنه لا يوجد ما يدعو للقلق وكل الأمور بخير.

ويبدو أن غياب عمرو واكد عن الجلسة الخاصة بالاستئناف تسبب في تأكيد الحكم عليه بشكل غيابي، قبل أن تحرك النيابة الصلح الصادر من الطرفين والذي أنهى الأزمة.