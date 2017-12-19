حرب النجوم 8 يحصد 450 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

حقق الجزء الثامن من سلسلة أفلام " #حرب_النجوم " بعنوان " #ستار_وورز : ذي لاست جيداي" عائدات بقيمة 450,8 مليون دولار على الصعيد العالمي، في عطلة نهاية الأسبوع الأول من عرضه في الصالات، بحسب ما أعلنت مجموعة "ديزني" التي تولت إنتاجه وتوزيعه.

وقد حقق الجزء الجديد من هذه السلسلة الشهيرة الذي كُلّف الأميركي راين جونسون بإخراجه 220 مليون دولار في أميركا الشمالية منذ خروجه إلى الصالات الجمعة، فضلا عن 230,8 مليونا في بقية أنحاء العالم.

وبات "ستار وورز: ذي لاست جيداي" خامس الأفلام الأكثر درا للعائدات في عطلة نهاية الأسبوع الأول من عرضه في الصالات، علما أن صاحب الرقم القياسي في هذا المجال هو الجزء الثامن من سلسلة أفلام "فاست أند فيوريوس" الذي صدر سنة 2017 حاصدا 530 مليون دولار من العائدات تقريبا ومتقدما على الجزء السابق من سلسلة "حرب النجوم" بعنوان "ستار وورز: ذي فورس أويكنز".

وقد حقق أيضا الجزء الثامن من سلسلة "ستار وورز" أفضل ثاني أداء في عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت إطلاقه على شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

ويدور هذا الفيلم حول مواجهة بين ريي وريثة الجيداي وكايلو رين. وتظهر فيه للمرة الأخيرة الممثلة كاري فيشر التي توفيت في كانون الأول/ديسمبر 2016 عن 60 عاما بعيد الانتهاء من تصوير المشاهد التي تلعب فيها دور ليا أورغانا.