غادة عبد الرازق: في هذا العمر سأعتزل

يبدو أن سنوات الفنانة المصرية #غادة_عبدالرازق في التمثيل باتت معدودة، بعدما ظلت لأكثر من 30 عاما تمارس التمثيل باحتراف، وذلك بعدما كشفت غادة عن موعد اعتزالها.

وأثناء حلولها ضيفة على برنامج "حكايتي مع الزمن" الذي يعرض عبر شاشة "دبي"، ظهرت غادة بشكل يقارب شكلها بعد 20 عاما وهي في الـ 67 من عمرها، وذلك بمساعدة خبراء التجميل.

وحينما سألت حول استمرارها بالتمثيل في هذا العمر، أكدت غادة أنها ستكون اعتزلت، ولن تكمل بعد بلوغ الـ 50 من عمرها، وهو ما يعني أنه مازال أمامها 3 سنوات في مجال الفن.

وأكدت غادة عبد الرازق أنها اكتفت للغاية بما قدمته، وكل ما كانت تحتاج إليه في مجال الفن فعلته، وهو ما يجعلها تملك تاريخا جيدا استمر لـ 35 عاما.

وأعربت غادة عن رغبتها في أن تعيش لنفسها ولابنتها وأحفادها، خاصة وأنها تعتبر أن عمرها الذي مضى سرق منها بسبب انشغالها الشديد بالتمثيل.

أما ما يخص المقربين منها في ذلك العمر حينما تصل لـ 67 فقد أكدت أن عددا قليلا للغاية من الوسط الفني يعد على أصابع اليد الواحدة ستكون على تواصل معهم، من بينهم زينة وهند صبري ومنى زكي وفيفي عبده.

