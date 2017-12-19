في الرياض.. نجوم الأغنية السعودية يحتفون بـ"الأخضر"

في ليلة استثنائية شهدت العاصمة السعودية الرياض كرنفالاً كبيراً بمشاركة نجوم الرياضة والفن العرب، تكريماً للمنتخب السعودي بمناسبة وصوله إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

أحيى الحفلات التي احتضنتها الصالات الخضراء فنان العرب محمد عبده الذي تسلطن كعادته في أغنيات "وين أحب الليلة"، " خضر الفنايل"، "الله أحد" و"فوق هام السحب"، ثم أشعل المسرح النجم راشد الماجد الذي غنى "عاش سلمان"، "يا سلامي عليكم يالسعودية" و"يا أخضر معاك الله".

ثم قدمت فرقة "2 cellos" العالمية فقرة موسيقية مستوحاة من بعض المقطوعات الغنائية مثل "ديسباسيتو" الأغنية التي وصل عدد مشاهديها على موقع اليوتيوب 4.5 مليار مشاهد.

واعتلى المسرح بعد ذلك المطرب عبادي الجوهر الذي استهل فقرته بشكر هيئة الرياضة ورئيسها تركي آل الشيخ وكانت أولى أغنياته وطنية بعنوان "سلمان يا عز العرب" ثم أغنية "شهادة حق" وبعدها احتضن عبادي العود لينثر تقسيماته بـ"صولو فخم" وسط تصفيق الحضور، وبعده أدى الأغنية الشهيرة "جاكم الإعصار" وسط لقطات لنجوم الأخضر على شاشة المسرح.

ثم قدم المذيع بتال القوس النجم رابح صقر واصفاً إياه بـ"سيد المسرح" و"الفنان الاستثنائي" ودخل رابح على أنغام أغنيته الوطنية الشهيرة "إنت ملك" وسط ترديد الحضور معه، وقال رابح بعدها "شرف عظيم إني أغني للأخضر في الصالة الخضراء.. وبهذه المناسبة هناك أغنية جديدة للمنتخب السعودي من كلمات معالي الشيخ تركي آل الشيخ وأنا ملحنها"، وبعد الأغنية الاحتفائية بالأخضر غنى رابح "عمار يا دارنا" واختتم رابح وصلته بـ "أوه يا سعودي".

هذه الاحتفالية أعادت الصالة الخضراء إلى المشهد الفني بعد فترة غياب طويلة حيث سبق أن احتضنت حفلات الأندية الرياضية وكبار الفنانين السعوديين في الثمانينات.

مشاهدات من الحفل:

- قاد المايسترو هاني فرحات الفرقة الموسيقية في جميع الفقرات الغنائية.

- صعد نجوم الكرة السعودية القدامى والحاليون لالتقاط صورة جماعية مع مسؤولي هيئة الرياضة.

- قدم المذيعان بتال القوس وتركي العجمة الفنانين على المسرح.

- شهدت الاحتفالية مشاركة الفرقة الخليجية الراقصة التي تعود الجمهور حضورها في حفلات قناة وناسة.

- بعض روابط مشجعي الأندية كانت حاضرة في المدرجات.